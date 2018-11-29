網購8500賣15萬太好賺！ 他急送「大車」卻當街「翻車」…

詹男當街人贓俱獲被送辦。（記者許國楨翻攝）

2018-11-29 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕所謂「大車」是詐欺等犯罪集團間的專用暗語，一組「大車」包括中國銀聯卡、U盾等犯案工具，詹姓男子先前花8500元網購30組，一轉手就賣了15萬，他覺得太好賺食髓知味再度網購，前天到貨運行領取一堆內有「大車」的包裹後，顧不得違停就開始盤點起來，結果被保大員警攔查，當場人贓俱獲「翻車」！

台中市警局保安大隊第一中隊當晚近七時許巡經西屯區弘孝路，發現一輛黑色自小客紅線違停上前盤查時，29歲的詹姓駕駛正低頭忙著盤點一只紙箱包裹內的物品，渾然不知警方已靠近，結果警方光目視就看到紙箱內有大量金融卡起疑，立即拍打車窗示意，此時只見詹男神情慌張，言詞閃爍，舉止更讓警方直覺有異要求下車受檢。

警方當場在車內發現俗稱「大車」的中國銀聯卡67張、U盾81個、手機3支，並在隨身背包內起出現金3萬3千元，詹男坦承這些物品都是他所有，供稱因無業缺錢接受詐騙集團或簽賭站的委託，負責收「大車」再轉交給這些集團做為犯案工具。

今年9月他透過管道向中國綽號“瓜哥”的男子，花了8500元網購30組俗稱「大車」的中國人民個資，一轉手就賣了15萬，他覺得太好賺食髓知味再度網購，前天到貨運行領取內有銀聯卡、U盾的包裹準備再賺一筆，結果還沒脫手就被查獲，警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

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