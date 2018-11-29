騙稱按摩趁機下藥「乾洗」阿伯 萬華迷魂女盜落網

2018-11-29 11:41

〔記者王冠仁／台北報導〕58歲陳姓女子平時在台北市艋舺夜市周邊出沒，她專挑年長落單男子攀談，聲稱「我很會按摩」，將對方誘騙到附近旅館，再趁機用加有安眠藥的茶水迷昏被害人並洗劫財物。警方日前巡邏發現陳形跡可疑、神情恍惚，將她攔下盤查，在她隨身包包內查獲毒品安非他命以及非她本人的金融卡，經追問發現她是迷魂大盜，將她依毒品、強盜罪送辦。

警方指出，陳姓女子日前在萬華周邊路上溜搭時，恰好被巡邏員警眼尖發現，員警見她眼神飄忽不定，將她攔下盤查，在她隨身包包內發現3包毒品安非他命；員警一開始以為只是一般毒蟲，但她包包內還有不明藥物以及非她本人的金融卡、信用卡。

陳聲稱，不明藥物是她用來治療失眠的安眠藥，非她本人的票卡則是在路上撿到；但警方循線通知票卡所有人說明，這才發現陳是迷魂大盜。

原來陳專門在艋舺夜市周邊鎖定年紀較高且落單的男子攀談，她聲稱可以幫對方按摩，將對方誘騙到附近旅館；她再趁機拿出安眠藥加到茶水中，待對方喝下昏睡後洗劫被害人皮夾。

警方初步清查，近來至少有2名男子受害，損失金額共1萬8千多元，警方除將陳送辦，也正擴大清查有無其他被害人受害。

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