破獲北檢史上最大規模賄選案 邢泰釗：盼烏來永遠好山好水

2018-11-29 11:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦轄區史上最大規模的新北市烏來區區民代表賄選案，查出烏來區區民代表吳真、朱鴻益，忠治里長當選人黃忠信等3人，涉以每票5千元至1萬2千元買票，且順利當選，日前指揮警、調上山搜索，訊後聲押吳真等6嫌獲准；北檢檢察長邢泰釗表示，像烏來這麼漂亮的地方，希望選出來的政治人物能為了地方奉獻自己，替當地居民服務。

邢泰釗表示，像烏來這麼漂亮的地方，希望永遠是好山好水，也希望選出來的政治人物，是為了地方願意奉獻自己，具有熱忱為當地居民服務，使得美麗的環境永續發展。

邢泰釗指出，為了達成選賢與能、汰劣留良之目標，體現民主政治之健全，檢察官均戰戰兢兢，秉持「強力查賄制暴，確保選前治安」精神，結合各警調單位發揮團隊精神，群策群力，以嶄新科技思維、多元情資管道、縝密勤務部署及卓越偵查作為，上下一心，施展鐵腕以斬黑斷金，自能滌盡賄選、暴力等犯罪淵藪。

北檢指出，本案查賄期間，發現有許多選民遇有賄選情事時，均當場拒絕或立即退回賄款，顯見司法機關歷年來強力查賄及積極反賄宣導，已有相當成效。

此次破獲的賄選案件，堪稱北檢轄區史上最大規模的現金賄選案件，由北檢主任檢察官王鑫健及檢察官郭耿誠指揮偵辦，另偕同郭建鈺、唐仲慶、黃怡華、林彥均、白勝文、陳建宏、劉韋宏、詹騏瑋、范孟珊、楊冀華等10名檢察官，指揮警調合計210人，兵分15路執行搜索，偵辦期間還調閱上萬筆通聯紀錄及監視器畫面進行分析，動員陣仗龐大。

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