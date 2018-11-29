勸架不成閃離？酒駕男逃跑撞上警車被逮

2018-11-29 12:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕仁武警分局今天凌晨處理鳥松區某釣蝦場前聚眾妨害安寧，其中郭男看到警車，立即騎機車搭載未成年林男離去，他刻意未開燈且不斷回頭看，卻撞上前來支援警車，他告訴警方是前來勸架，卻被查出酒駕，後來坦承討厭警察才逃離。

今天凌晨0時25分許，警方獲報大埤路上一間釣蝦場有民眾聚集喧囂，其中19歲子郭男（妨害公務、公共危險前科）看到警車抵達，騎著機車載另一友人17歲林姓友人往後逃逸，過程中沒戴安全帽且未開大燈，還一直轉頭查看後方的警方的動作。

正當郭男慶幸警方沒有追上來時，卻撞上趕來支援的巡邏車，乘客林男在撞擊後迅速爬起還往一旁漆黑的公園內跑，員警喝令他趴在地上，郭男立即坦承酒駕，酒測值達0.41mg/L，林姓少年說，因為未成年深夜逗留，怕被帶進派出所才逃跑。

郭男向警方表示前來勸架，不過警方釐清該群人馬都是朋友，只是酒後聚集喧囂，沒有鬥毆情事，且郭人車倒地時，他們還前來關心，郭後來坦承，曾因酒駕被警方查獲，更因以三字經譙警吃上官司，所以很討厭警察盤查。

交通分隊到場處理，沒有人員受傷，但是遭撞擊的巡邏車右前車燈及保險桿損壞，燈殼碎片散落一地，全案依公共危險罪將郭男送辦。

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