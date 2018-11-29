「冠鈞！任務結束了」國道殉職警移靈前回隊部最後巡禮

王黃冠鈞遺體今由國道警方開道移靈至老家屏東瑪家鄉。（記者許倬勛攝）

2018-11-29 11:17

［記者許倬勛／桃園報導］國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊的21歲實習警員王黃冠鈞不幸殉職，今遺體從林口長庚醫院移靈至老家屏東瑪家鄉，途中也繞行所屬的楊梅分隊，同仁列隊致敬「冠鈞，任務結束，辛苦了！」，許多員警難忍淚水，場面哀戚。

國道二隊大隊長李忠賢難過表示，今天送冠鈞最後一程，希望任務結束，他能一路好走；李說，冠鈞在分隊工作非常認真，和團隊相處也很融洽，同仁會永遠懷念他，「冠鈞快跟著爸媽回家，不用這麼辛苦了...」。

車隊抵達楊梅分隊時，由李忠賢將冠鈞曾穿過的制服交由爸媽，父親面帶哀傷接過愛子遺物，輕聲說，「我們回家了」。

王黃冠鈞今上午9點半從林口長庚醫院移靈至屏東瑪家鄉，由國道警車做前導車，約10點先回到熟悉的工作崗位國道楊梅分隊繞行，30多位國道員警排列在分隊前送行，靈車抵達分隊時，許多員警難掩淚水，最後敬禮呼喊「冠鈞，任務結束了！」

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