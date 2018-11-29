樂陞案二審宣判 律師：許金龍將上訴、沒錢辦交保

2018-11-29 11:31

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，台北地院重判董事長許金龍18年徒刑、併科罰金1億元，並追徵沒收7.4億元犯罪所得，高等法院審理時許數度訴泣訴喊冤未犯罪，但認定屬卸責之詞，今改判判許金龍12年徒刑、併科罰金1億元，另准以2億元交保，許的律師絲漢德指出，許多有利許的證據未獲採納，許無不法意圖，將上訴最高法院，還其清白。

針對高院准許許金龍以2億元交保，但限制出境、住居、出海，每天晚8至9時須到轄區報到的裁定，律師絲漢德肯定高院裁准許金龍交保，但2億元交保金算是天價，許並無財力可以辦理交保，今將和在押的許商量上訴、辦理交保事宜，若有必要，將和高院協商，希望能降低保釋金。

絲漢德也指出，台北地院當初將許金龍收押，是認許是樂陞的董事長，有逃亡之虞，不過，許是案發後仍主動從國外回國處理樂陞案，且他現在已不是董事長，並無逃亡可能，加上許願意配合高院給予境管等相關強制處分措施，也會主動交出護照，因此樂見裁定許交保。

全案緣於樂陞2016年5月底宣布，百尺竿頭要砸48.6億元以每股128元收購樂陞股票，股價創最高115.5元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾183億元，去年10月19日黯然下櫃，估計造成上萬名投資人血本無歸。

台北地檢署偵辦後，將許金龍聲押獲准，並求處30年重刑。

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