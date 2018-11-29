老夫妻遇詐騙 積極警阻詐保住百萬存款

2018-11-29 11:01

〔記者黃建華／高雄報導〕一對年逾七旬的林姓夫妻，前天下午到七賢一路新光分行欲提領100萬存款，卻不肯向行員透露用途，行員懷疑遭遇詐騙，緊急報警，中正三路派出所副所長陳朋永和同仁訊問領錢用途，老翁夫妻僅說「要去買陽明山土地，卻說不出向誰買」，還要警方不要管，警方研判遭遇詐騙無誤，足足費了一個多小時才成功阻止倆老提款，免於被騙。

本月27日14時5分許，中正三路派出所接獲通報，於七賢一路新光銀行內疑似有詐騙情事，副所長陳朋永及警員彭穩達到場了解情況，原來林老先生 （75歲）及妻子王女（70歲），到銀行內要提領現金100萬，行員詢問做何用途，夫妻倆卻不願透露，行員驚覺有異立即報警。

副所長陳朋永詢問林翁夫妻領錢欲做何用，老翁卻左顧而言他，經不起警員一再詢問才說要買台北陽明山上的土地，警員再次關懷提問，要向誰買?是否有看過土地權狀?是否有履約保證?惟兩老夫妻卻答不出來，亦拒絕提供買方電話，甚至不願意讓兒子知道要領錢買土地的事，警員一聽就知道是遭遇詐騙集團，但老翁夫妻倆不但不相信，還告知行員趕快讓他們領一領就好，副所長陳朋永及警員彭穩輪番苦口婆心地跟兩老夫妻勸說，希望能幫助他們免於失財之苦，林妻向警方訴說銀行的百萬存款是他們畢生的積蓄，最後經過一個小時的勸說後兩老夫妻才打消領錢念頭。

警方說，時下詐騙手法花樣百出，儘管警方持續進行反詐騙宣導，仍有許多警覺心較低的老年人遭受到詐騙，請多關心家中老人，才不會讓詐騙犯輕易得手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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