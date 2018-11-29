知己知彼百戰百勝 「中國改革開放40年」研討會今登場

2018-11-29 10:39

〔記者黃捷／台北報導〕台灣在面對兩岸問題，必須知己知彼，才能百戰百勝，法務部調查局今與學術界共同舉辦「中國大陸改革開放40年學術研討會」，今年已是第9屆，為期2天的會期，將深入探討中國所面臨的機會與挑戰。

研討會開幕式由中國文化大學社會科學院長趙建民主持，並邀請中央研究院士吳玉山進行專題研講，接下來2天將有數十名專家學者參與討論，總共分「黨國體制的銳變」、「國家與社會關係」、「經濟與區域發展」、「改革共識與當代思潮」、「軍事外交」五個場次，將從政治、經濟、軍事、外交、司法、文教、區域安全等面向探討。

趙建民致詞指出，中國在改革開放後，科技、經濟方面已經處在非常領先的地位，但也帶來很多問題；吳玉山則分析，中國是同時具有蘇聯、東歐式「後極權主義」，及東亞式「資本主義發展國家」的體制，強固統治機制同時，也能夠高速發展經濟，是很特別的揉合型態。

調查局表示，今年適逢中國改革開放40年，中國改革開放的路徑與模式，不僅對內政治、經濟、社會產生巨變，更對周邊國家、區域安全及全球局勢產生重大影響，一直都是國內外學界與政界研究的焦點，因此有關中國領導體制、政府與市場、國家與社會、軍事現代化等面向，都是值得觀察的議題，本次研討會也顯得格外重要。

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