樂陞大騙局 許金龍二審減為12年徒刑、2億交保

2018-11-29 10:34

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，台北地院以董事長許金龍一手主導這場證券詐欺大騙局，還找涉國票百億案大盜楊瑞仁炒股，以人頭公司低價認購樂陞股票套利，依證券詐欺等9罪，判許18年、併科罰金1億元，並追徵沒收7.4億元犯罪所得。高等法院審理時，許數度訴泣訴喊冤未犯罪，但認定屬卸責之詞，今依5次非法私募等6罪，改判判許金龍12年徒刑、併科罰金1億元，可以3年為期以服勞役代替，另准以2億元交保，但限制住居、出境、出海，每天晚8至9時須到轄區報到。可上訴。許今未聆判。

全案緣於樂陞2016年5月底宣布，百尺竿頭要砸48.6億元以每股128元收購樂陞股票，股價創最高115.5元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾183億元，去年10月19日黯然下櫃，估計造成上萬名投資人血本無歸。

台北地檢署偵辦後，將許金龍聲押獲准，檢方將他求處30年重刑。

北院審理時，許金龍否認不法，多次上演哭泣、喊冤，強調全心為樂陞，沒有任何一毛錢放進個人口袋，還指案發後還特地回台處理，指他無犯案動機，還反批「檢調亂則國亡」。不過，北院痛批許金龍隱暪股東會竟「隻手遮天」，共有侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債、內線交易等7大犯罪事實，刻意矇騙投資人，重判他18年徒刑。

一審其他被告方面，昔日國票大盜楊瑞仁（改名楊博智），涉配合許金龍炒作樂陞股票，因認罪且主動供出許犯行，並吐320萬元佣金，被依操縱證券交易價格罪判2年緩刑5年，並繳國庫500萬元、勞務240小時；而協助許金龍策劃百尺竿頭案的律師潘彥州，判刑2年併科罰金500萬元。 此外，日籍樫埜由昭、中國籍王佶等人，已被檢方發布通緝。

聽命配合許的樂陞前後任財務長李柏衡、謝東波認罪獲緩刑，康和證券董座葉公亮等人則無罪。

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