8旬翁顱內出血怪罪曾前被行李砸頭 求償78萬5千敗訴

2018-11-29 10:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣8旬老翁，身體不適就診，發現左側硬腦膜下出血，家屬認為肇因是7個月前，老翁搭遊覽車出遊，被同行的吳姓婦人行李砸到頭導致，向吳婦求償醫療、看護、精神撫慰金等費用近78萬5千元。法官調查後，認為難以有關連，駁回老翁家屬的請求。

老翁與吳婦於去年8月26日，共同搭乘遊覽車出遊，於行車途中，因路程顛簸，吳婦放置於老翁座位上頭行李架的行李，掉下砸到老翁的頭。老翁於今年3月間，因步行不穩，到醫院就醫，進行電腦斷層掃瞄，發現左側硬腦膜下出血，並轉院治療。

老翁家屬認為，老翁傷勢是被吳婦行李砸到頭所致，求償醫療費用14萬1117元、藥費2萬元、住院費用3萬5千元、交通費1萬3200元、救護車費5307元、看護費18萬元、療養費24萬元及精神慰撫金15萬元，合計78萬4624 元。

吳婦家屬則主張，吳婦行李掉落砸到老翁後，當下吳婦立即提供藥膏塗抹，並查看老翁未有何外傷，老翁也無表示有何不舒服之情事，且完成該次出遊行程。但竟於7個月後，身體不適就診，就誣指是吳婦造成，且老翁已高齡80餘歲，身體不適之原因有多，不能歸責於吳婦等語，聲明駁回。

法官調閱老翁於去年8月到今年3月間的就醫記錄，發現去年8月26日被吳婦行李砸到，並未有即時的就診、醫療紀錄，期間曾因耳垢嵌塞、排尿問題及腸胃炎等病症至醫院就診；且去年10月3日，老翁因失智症狀，就醫也進行腦部斷層檢查，但也未顯示異樣。

法官審酌，老翁家屬主張本件傷害自老翁遭吳婦行李砸中的時間事隔已久，此段期間並有經頭部相關醫學檢查，均未發覺有何異狀；又老翁於該段時間並有受機車事故等其他外力傷害，或有因其他因素造成原告受有本件傷害的可能性，故依案件客觀事證，尚無法認為老翁的頭部傷害，與被吳婦掉落的行李砸中有關連，老翁家屬請求吳婦負賠償責任，即無理由，應予駁回。

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