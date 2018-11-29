國父紀念館汽車爆炸起火 駕駛座赫見焦屍

火勢相當猛烈。（記者姚岳宏翻攝）

2018-11-29 06:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天清晨4時許，台北市國父紀念館停車場內，突然有輛轎車起火燃燒，火勢一度猛烈，警消趕抵立即射水灌救，5分鐘內撲滅火勢，清理火場時，赫然發現車內駕駛座上有具焦屍，警方及火調已封鎖現場調查，釐清死者身份及起火原因。

警方初步查出，起火燃燒的銀色車主為74歲高姓男子，車內堆放許多衣物雜物甚至有鍋碗，根據監視器畫面，該車在清晨4時24分，從光復南路方向開進國館停車場，駕駛停妥後下車，走向自動繳費機，將牛皮紙袋裝的法院訴訟文件放在機台上方，又走回去打開車引擎蓋及後車廂蓋。

不到2分鐘，車就爆炸起火燃燒，保全發現立即報警，警消到場，車內幾乎付之一炬，遺體也燒到無法辨認，警方連繫車主女兒，正趕來現場協助認屍，另據知，高姓車主疑有身、心多重慢性病，與妻離婚後，妻不知去向，日前又因車禍不滿司法判決，曾到處陳情司法不公。

究竟死者是否為高姓車主，及死因為何，警方目前還在釐清，火調也在現場調查究竟是何原因起火。（08：22更新）

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