懷疑老婆摸男生大腿 醋夫逼她不准上班的下場是…

2018-11-29 00:03

〔記者王定傳／新北報導〕今年2月間，陳姓男子認為潘姓妻子在公司尾牙時，摸其他男生大腿，醋勁大發，2度要求妻子不得上班，否則不會讓她好過，揚言要去她公司搗亂，還逼潘女出門上班途中開視訊，讓他隨時監控；潘女事後提告並離婚。新北地院法官認為，陳男所為觸犯強制罪，考量2人和解，判陳男拘役30日，緩刑2年。

據了解，40歲的陳男與潘女在今年4月離婚前，常因金錢及細故發生爭執，2月7日晚間，陳男認為潘女在公司尾牙時，摸了其他男生大腿，懷疑她出軌外遇，當晚回家後立即「打翻醋罈子」，要求潘女隔日不得上班，揚言若不從，將不讓她好過，會到潘女公司搗亂，還要跟她老闆「請安問候」！

潘女傻眼，只好乖乖待在家裡，不敢上班，但4天後，陳男再度要求潘女不可以上班、出門，否則「要去妳公司搗亂」，最後強令潘女在上班途中開啟視訊，以便他隨時監控行動。

潘女事後提告並離婚，據悉，陳男應訊時很乾脆地說：「對！我就是要監控她」，檢方認為他2度以脅迫方式妨害潘女「行使上班權利」，又以開視訊是脅迫潘女「行無義務之事」，手段與目的屬於強制罪嫌。

審理時，陳、潘2人已和解，潘女也具狀撤告，但強制罪屬公訴罪，不得撤告，法官認為陳男僅因情緒激動，2次以脅迫方式妨害潘女上班自由，實屬不該，考量他認罪，有悔意，被害者撤告，無再犯之虞，判拘30日，得易科罰金3萬元，並給予緩刑，可上訴。

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