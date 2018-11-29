糗了！爭地表最爽實習生 網紅淪檢座認證「揉奶片女主角」

網紅唐明翎（左二）獲馬里亞納觀光大使選拔「最佳人氣獎」。（記者顏宏駿翻攝自網路）

2018-11-29 00:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕真是糗大了，檢察官認證的「揉奶片女主角」！馬里亞納觀光局每年在台舉辦「一週實習生」活動，廣受年輕女生歡迎，冠軍可成為「馬里亞納觀光大使」，週薪5萬（今年提高為6萬），還能暢遊馬里亞納群島，被喻為「地表最爽實習生」。

去年賽事激烈，出現「地表最強網紅尬上中山女高最強資優生」戲碼，結果由中山女高學生林語萱脫穎而出，網紅「小精翎（唐明翎）」則獲「最佳人氣獎」。這場競賽，雙方支持者從網路戰到場外，又從場外戰到法庭，決賽前，林語萱的同學媽媽莊女上網對小唐截圖，臉書貼文寫道「揉奶片的女主角」、「沒水準」、「引來一堆AV女優迷，降低比賽水準」等語，唐明翎自認這讓她名譽受損、顏面無光，影響評審印象，才未拿下冠軍，一氣之下對莊女提出妨害名譽告訴，但彰化地檢署檢察官偵辦後，認定唐女確實有拍過揉奶影片，被告所述是客觀事實，非憑空杜撰，難以認定有誹謗之犯意，予以不起訴處分。

林語萱曾說，對於事後同學的媽媽被告，感到十分遺憾，也不希望這次事件發生。至於唐明翎，記者私訊給她，希望獲得她的回應，但至29日凌晨仍未回覆。

這場「女網紅」對決「資優生」戲碼，一方擁有高顏值，別一方則擁有豐富的學識、經歷，唐明翎在網路擁有10萬名「唐粉」，林語萱則有全校師生及家長啦啦隊，比賽進入最後決戰，支持者在網路互尬聲量卻尬出火花進入司法戰─延長賽。

被告是家住員林鎮的莊媽媽，她女兒是冠軍得主林語萱的同學，決賽前莊媽媽見小唐展現網路超人氣，上網截圖後，在臉書PO文寫道「揉奶片的女主角」、「沒水準」、「宣傳來了一大堆AV女優迷，降低觀光大使徵選品質」，此事還引發媒體關注，比賽結果由林語萱摘冠，唐明翎則獲得最佳人氣獎。

唐女事後不滿莊媽媽的言論，到彰化地檢署提告誹謗。

莊媽媽則說，事後她有抄佛經迴向給告訴人，也寫悔過書向小唐說對不起，希望能獲得唐女的原諒。

檢察官調查，唐女是知名網紅，屬於公眾人物，這次參加觀光大使選拔，過去所為乃可受公評和檢驗。

檢察官勘驗莊媽媽提供的唐女拍攝的MV，內容確實出現唐女身著性感服裝，揉搓另一女子的胸部，可見被告所述並未違反事實；莊媽媽另外提到「宣傳來了一大堆AV女優迷，降低觀光大使徵選品質」，檢察官認為，被告並未指出唐女即為AV女優，綜合被告所述言論，並非憑空捏造，難認定有誹謗的主觀犯意，予以不起訴處分。

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