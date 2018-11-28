11/28 今彩539頭獎開出2注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-28 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月28日）開獎的第107000285期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市苓雅區福建街287號的「大祿商行」以及彰化縣彰化市文化里中正路一段282號1樓的「億而富彩券行」開出。而第107000095期大福彩及第107000189期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000095期大福彩中獎號碼為「01、11、19、20、30、35、36，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共54注中獎，每注可得4000元；肆獎共923注中獎，每注可得400元；普獎共7407注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000189期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、09、10、11、12、16、18、21、24」。頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共496注中獎，每注可得500元；肆獎共4456注中獎，每注可得100元。

第107000285期今彩539中獎號碼為「04、06、20、23、37」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共165注中獎，每注可得2萬元；參獎共6452注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9209注中獎，每注可得50元。

第107000285期39樂合彩中獎號碼為「04、06、20、23、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8330注中獎，每注可得1125元。

第107000285期3星彩中獎號碼為「507」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000285期4星彩中獎號碼為「7219」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/