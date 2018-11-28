貴婦遇詐匯款被勸阻 竟揮手說：反正1萬美金而已

2018-11-28 23:38

〔記者王捷／台南報導〕李姓貴婦與袁姓婦人是閨密，兩人在LINE群組上遇到一名女子，慫恿她們投資，李婦拉著袁婦一起到銀行去匯款，但行員覺得奇怪，因為李、袁兩人都匯款到同一海外帳戶，而且高達1萬美金，行員勸李婦要不要考慮一下，這可能是詐騙？李婦卻揮揮手霸氣地說，沒關係，反正1萬美金而已。行員只好報案請警方到場，最後終於勸阻兩人不要匯款。

李姓貴婦與袁姓婦人透過朋友間接認識了LINE上友人，友人分別加了李、袁兩人的LINE，私下向兩人說，只要拿出1萬元就可以短時間獲利，先以「定存保險高額回饋」的理由騙了李婦後，又對袁婦稱「海外建設投資」，兩人完全不曉得這名「友人」到底是誰，只聽了投資內容還有一串海外帳號，兩人就約好要匯款。

但銀行行員發現，兩人同時要匯入的帳戶在海外，又高達1萬美金，問到對方是誰，兩名貴婦都答不出來，李婦聲稱匯款是為了買定存，而袁婦自稱要投資海外，兩人交叉比對以後雖然覺得怪，李婦卻無所謂，揮揮手霸氣地說，反正被騙也1萬美金而已，讓行員好訝異。

最後行員還是通知了警方，警方認為，這是常見的假投資詐欺，希望兩名貴婦不要上當，最後成功阻止兩人匯款。

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