倒車撞警被連開22槍 毒蟲中彈落網10萬交保

南港警方朝車身及輪胎連開22槍。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-28 20:07

［記者陳恩惠／台北報導］50歲毒蟲潘煙輝，本週一（26日）駕友人的車外出，遭北市南港警方清查發現車主遭通緝，潘嫌倒車企圖衝撞員警，警方連開22槍制止，潘嫌身中3槍仍負傷逃，並將車上毒品沿路丟棄，直到新北市石碇區落網，檢方複訊後依殺人未遂罪將他聲押，士林地院法官開庭後，諭令以10萬元交保候傳。

潘嫌開庭時辯稱，他並沒有殺人的故意，當時倒車只想趕快逃，沒看到車後方有警方騎著警車抵達，況且警方沿路追緝時，對著車身連開22槍，當時他嚇得腦中一片空白，不清楚自己跑什麼。

南港警方表示，舊莊派出所員警26日上午8時許騎警用機車巡經南深路91巷，發現有輛白色轎車停在路旁，由於該路段偏僻，警方起疑查詢車籍資料，發現車主竟是通緝犯，立刻通報警網，1輛警車及另1輛偵防車趕到，員警下車在現場埋伏，等潘男出現取車上前盤查。

潘當時坐在發動的車內，看到警察突然倒車衝撞警用機車，警員機警跳開未受傷，潘的車隨後又前進，試圖衝撞帶隊的所長林卷億，2名警員認為他欲攻擊警方，立即朝左車身及輪胎連開22槍，潘男雙臂及臀部雖中彈，仍負傷逃離現場，現場2車及1輛警用機車在後追趕，追逐過程中，潘男還朝車外丟棄4包安非他命（約115公克）。

警方追逐5公里，在新北市石碇區文山路一段的建德加油站旁，逮獲負傷失血體力不支、停在路邊休息的潘男，當時他意識模糊，通報救護車將他送醫急救。

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