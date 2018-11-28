里長貪污A冷氣機被判刑 妻代夫出征一票險勝

2018-11-28 19:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨籍新竹市中正里長戴金河以申請里辦公室設備為由，申請公費添購冷氣機，然後與供應商串通，將原本要裝給公家的冷氣機，竟裝在自己家裡，總數達4台之多，新竹地院依利用職務機會詐取財物罪判刑2年。

在剛落幕的竹市里長選舉當中，戴金河推出妻子吳月伶出馬，繼續參選竹市中正里長，結果以153票打敗152票的楊貴方，一票之差險勝。

判決書指出，65歲的戴金河在2013年4月間，知悉有議員建議申請里辦公處設備補助經費，欲使用該經費購置冷氣機裝設在自己及家人房間使用，竟向里幹事佯稱中正里辦公處需裝設冷氣，以提升里政業務功效，便申請以共同供應契約採購冷氣機，總計9萬8千多元，並經新竹市政府同意准予採購。

戴金河於共同供應商電器公司蔡姓負責人安裝前，即告知蔡男欲變更為較小的冷氣機以安裝在自己與家人房間使用。蔡男為配合戴男，擅自違法變更為總價與採購金額相當的分離式冷氣機共3台，分別安裝在戴金河及家人房間供私人使用。

戴金河隔年又向里幹事佯稱中正里辦公處需裝設空調一組及液晶電視一台，里幹事又申請以共同供應契約採購分離式冷氣機，總計8萬4千多元；並申請採購電視機，單價為1萬4千多元。

安裝前，戴男告知蔡男欲變更為2台較小型冷氣機，一台裝在家人房間私用，一台安裝在里辦公處會議室。另蔡男應戴男要求，擅自將電視安裝在中正里巡守隊使用。全案經新竹市政府政風處訪查發現查獲，案經法務部廉政署移送新竹檢方偵辦。

戴男與蔡男於廉政官及偵訊時自白犯罪，並已繳交犯罪所得。地院判戴男徒刑2年、褫奪公權3年，緩刑3年，期間應需繳交公庫30萬元及接受法治教育。蔡男依幫助犯判刑1年、褫奪公權1年，緩刑2年，並需接受法治教育。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/