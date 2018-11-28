騙送遊戲寶物拐女童拍裸照 現役軍人起訴

2018-11-28 18:58

〔記者王定傳／新北報導〕24歲陳姓現役軍人今年4月，以贈送某遊戲中價值8500元的虛擬寶物「跑車」為由，拐11歲女童小美（化名）拍3張裸照供他觀賞，後因小美家人查看她手機對話發現此事，報警處理，新北地檢署今依刑法詐欺得利罪嫌，及兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴陳男。

檢警調查，11歲的小美今年在該手遊公開頻道上，詢問是否有人要送她虛擬寶物「跑車」，陳男得知後主動攀談，並取得小美LINE帳號，明知對方只是兒童、自己也沒有寶物，卻騙稱可以贈送跑車，但要求小美：「妳有沒有不穿衣服的照片可以看、我要先看照片才送禮物」。

小美因而受騙，連拍3張裸照傳給對方，但陳男拿到照片後隨即失聯，後來因小美家人查看她手機發現此事，報警處理，陳男坦承犯行說，當時基於開玩笑心態想騙裸照，不論對方幾歲，先看裸照在說，但沒有外流。

檢方認為他觸犯詐欺得利，及引誘使兒童製造猥褻電子訊號罪嫌，請法院從一重以引誘使兒童製造猥褻電子訊號罪嫌論處。

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