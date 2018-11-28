中石化安順廠污染案求償定讞 律師團透過法扶會說話了

台南戴奧辛公害污染案今宣判，自救會律師團聽判後示「大部分滿意，但有些許遺憾」。（記者張文川攝）

2018-11-28 19:36

〔記者溫于德／台北報導〕中石化台南安順廠戴奧辛污染案，歷經10年纏訟，今天上午終於判決確定，最高法院要求中石化需賠償所有被害人共1.8億元定讞。對此，律師團透過法扶會表示，判決有兩大意義，稍早透過新聞稿說明。

其一，最高法院就重大環境訴訟案件如同日前RCA案一般，減輕被害居民舉證責任，當被害人就因果關係舉證已達到合理蓋然性，則對方（指中石化）需舉反證、以證明因果關係不存在，否則得負賠償責任。

其二，最高法院維持二審見解，認為當居民受到憲法保障的生存權受到侵害時，依法，合宜居住品質人格法益受損害且情節重大，中石化應賠償居民1000萬餘元精神撫慰金，因此，也盼藉此提醒所有企業者，負起環境保護的企業責任。

不過，律師團也在新聞稿內說，雖判決已確定，但實際上被污染的台鹼安順廠區，周圍土壤仍有多達34.4公頃尚未整治完畢，戴奧辛污染依舊，終究危害居民生命及健康。

律師團最後呼籲，台灣這塊土地是國人安生立命之處，維護而不被污染，讓在土地上生活的我們得以健康生活，絕對是政府及所有企業無可迴避的責任，盼這是台灣最後一次面對戴奧辛污染。

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戴奧辛公害求償案 中石化判賠1.8億元定讞

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