縣市合併主任變專員 公務員名片頭銜沒改遭判刑

2018-11-28 20:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕縣市合併前，高縣勞工局前秘書室洪姓主任，合併後改調專員，名片官銜仍印「秘書室主任」，因遞給廠商被勞工局發現、告發，洪男辯稱漏印「前」字，不被法官採信，認定故意印製不實，今依公然冒用公務員官銜罪判他罰金1萬2000元，得易服勞役、緩刑2年，仍可上訴。

判決書指出，洪男於縣、市合併前，曾任勞工局秘書室主任，8年前合併後改任勞工局勞資關係科專員，他卻於2011年間，委請不知情廠商印製新名片，官銜仍為「勞工局秘書室主任」，曾多次前往洽公時，遞給3家廠商代表印有「主任」官銜的名片。

市府勞工局接獲舉報，訪查廠商證實有此情事，將洪專員函送法辦，高雄地院開庭審理時，同事證稱有廠商拿到洪男名片，當場稱呼「秘書室主任」，洪男曾解釋是以前的職稱，目前並非主任職稱，不過，也有廠商前來詢問洪男，現在是否為主任職務。

法官認為洪男若僅一時疏忽，拿錯或印錯名片，發現後應立即處理錯誤名片，前後3次拿印錯的名片給廠商，主觀上有「主任」官銜大於「專員」認知，不無有刻意印製官銜為「秘書室主任」的錯誤，但洪男否認冒用公務員官銜，辯稱秘書室主任與勞資關係科專員，雖有主管與非主管分別，但都是9職等，俸點、薪資待遇完全相同，不需冒用同一職等的秘書室主任職稱。

被告表示，當時原本要印製「前秘書室主任」的名片，廠商卻漏印「前」字，原置於辦公室抽屜，輔導廠商時，疏忽拿印錯的名片給廠商。

承審法官認定洪男有冒用官銜，但考量他沒有犯罪紀錄，目前任教私立大學助理教授工作，判決1萬2千元罰金，宣告緩刑2年。

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