「常一個人呆坐」 普悠瑪司機重返崗位精神不穩

肇事普悠瑪號司機員尤振仲上週已返回崗位上班，但因事故受到強力的精神衝擊與精神創傷，心理狀況仍未平復。（記者林敬倫攝）

2018-11-28 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕普悠瑪出軌事故至今（28）日已滿一個月，肇事司機員尤振仲上週已返回崗位上班。尤振仲雖已被調為內勤，不再駕駛列車。不過因心理創傷過大，經醫生評估後認為精神狀態還不適合回到工作岡位，本週起尤振仲將持續休假休息。

根據《蘋果》報導，肇事普悠瑪號司機員尤振仲上週已返回崗位上班，但因事故受到強大的精神衝擊與精神創傷，儘管尤振仲回到崗位後僅擔任內勤，僅負責辦公室的業務，不需要在支援擔任駕駛，不過尤振仲心理狀況仍未平復，時常一個人呆坐在位置上，在上週也請了數天的假。

對此台鐵經過醫生諮詢評估後，認為尤振仲的精神狀態不佳，心理創傷在短時間內仍難以癒合，建議尤振仲應暫離崗位，繼續休養。本週起讓尤振仲再度開始休假，同時台鐵也建議尤振仲定期回診追蹤。

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