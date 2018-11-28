1台南市議員、15里長候選人涉遷幽靈人口 南檢查辦

2018-11-28 20:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署追查台南市議員、里長候選人涉遷徙幽靈人口案，選舉前發現疑有幽靈人口遷入候選人或親友戶籍，卻未實際居住，即由警方曉諭民眾有涉犯妨害投票既遂或未遂罪嫌疑，勿以身試法、造成選舉不公，在11月27日查辦幽靈人口案，在東、南、北、安平、安南、仁德、龍崎、永康等8區，查獲1件市議員候選人、15件里長候選人幽靈人口案。

一、東區，檢察官陳奕翔指揮警調追查某市議員候選人與6名里長候選人涉幽靈人口案，搜索市議員及里長候選人作為虛偽遷徙戶籍處所5處，並傳喚市議員、里長候選人、選民共36人到案。訊問後發現部分選民虛偽將戶籍遷入該候選人或其親友戶籍地等處，未實際居住該處，有部分選民已投票，涉犯刑法妨害投票罪嫌，訊畢1人以2萬元交保，其餘請回。其中2名涉案里長候選人當選，南檢將依證據資料、審酌是否依選罷法規定從公告當選人名單之日起30日內，向法院提起當選無效之訴。

二、南區，檢察官劉修言指揮警調查某里長候選人涉幽靈人口案，傳喚里長候選人及親人、選民共15人到案，發現部分選民虛偽將戶籍遷入里長候選人的親友戶籍地等處，未實際住在該處，但未前往投票，涉犯妨害投票未遂罪嫌，其中2人分別以25萬元、5萬元交保，其餘均請回。

三、安平區，檢察官莊立鈞指揮警調查2名里長候選人涉幽靈人口案，搜索1處、傳喚候選人、選民共9人到案，發現選民虛偽將戶籍遷入里長候選人親人的戶籍地等處，未實際居住該處，其中3名選民已投票，涉犯妨害投票罪嫌；4名未投票的選民屬於未遂，訊畢後均請回。

四、北區，檢察官彭盛智指揮警調查北區某里長候選人涉幽靈人口案，傳喚候選人、選民11人到案，發現選民虛偽將戶籍遷入里長候選人親人的戶籍地等處，未實際住在該處，已投票者，涉妨害投票罪嫌；未前往投票者屬未遂，訊畢請回。

五、安南區，檢察官黃信勇指揮警調查安南區某里長候選人幽靈人口案，傳喚候選人及親屬、選民11人到案，認為7名選民確有未實際居住而虛偽遷移戶籍到候選人親屬住處，並前往投票，涉犯妨害投票罪嫌，其中1人限制住居，其餘請回。

六、仁德、龍崎區，檢察官王聖豪指揮警調偵辦仁德、龍崎區2名里長候選人涉幽靈人口案，分別傳訊候選人、選民，認為選民有虛偽遷移戶籍至候選人友人處並前往投票，涉犯妨害投票罪嫌，仁德區有3人分別以10萬元、5萬元、3萬元交保；龍崎區1人以3萬元交保，其餘請回。其中1名涉案里長候選人當選，檢方會依證據資料、審酌是否從公告當選人名單之日起30日內向法院提起當選無效之訴。

七、永康區，檢察官黃淑妤指揮警調偵辦2名里長候選人，傳喚候選人、選民共15人到案，訊問發現選民為支持特定候選人，由候選人本身或其友人代為將選民戶籍遷入里長候選人或其友人戶籍地，未實際居住該處，選民均已投票，候選人、選民涉犯妨害投票罪嫌，其中2人交保1萬元，其餘請回。

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