差36票4連霸夢碎！游宏達提當選無效之訴 法院查封票箱

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣議員第一選區（南投、名間）競選4連霸的無黨籍縣議員游宏達，在九合一選舉開票日半夜得知選舉結果遭逆轉，變成落選，提出當選無效之訴，南投地方法院人員今天下午到南投縣選委會查封票箱、保全證據，待開庭時再做驗票程序。
南投縣第一選區開票結果，無黨籍現任議員游宏達獲得4892票，僅以36票的些微差距，輸給國民黨現任議員莊文斌的4928票，成為落選頭，4連霸夢碎。游宏達認為開票時，投開票所的報票程序有爭議，提出當選無效之訴。
南投地方法院說，為釐清爭議，保全證據，今天到選委會查封票箱、清點數量；本案並非行政驗票，所以今天不會驗票，待開庭時再拆封、勘驗票箱。
南投縣選委會指出，選舉完開票後，所有的票箱就暫置在選委會倉庫，由於有候選人提告，選委會配合法院封存票箱，但縣議員當選人將於11月30日公告，選委會將如期進行，針對當選無效之訴，若判決出現逆轉結果，再依相關證據撤銷當選資格。
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南投縣無黨籍現任議員游宏達（右一）在九合一選舉僅以36票之差，輸給國民黨現任議員莊文斌（左一），游宏達提出當選無效之訴，二人在律師陪同，到南投縣選委會了解封存票箱程序。（記者劉濱銓攝）
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游宏達提出當選無效之訴，南投縣選委會查封票箱，保全證據。（記者劉濱銓攝）
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