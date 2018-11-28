職缺薪資若未達4萬 30日起雇主應寫明薪水範圍

本月30日起，依據《就業服務法》修正第5條第2項條文，薪資低於4萬的職缺，雇主應在徵人訊息上公開薪資範圍。（資料照）

2018-11-28 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕查了好幾家徵才訊息，沒註明薪資給多少，而苦惱著該不該投履歷嗎？本月30日起，依據《就業服務法》修正第5條第2項條文，無論雇主透過人力銀行還是自行刊登廣告徵人，薪資低於4萬的職缺都要標明薪資範圍，讓勞雇雙方的資訊更加對稱。

勞動部表示，求職者若能事先知道各職缺的薪資範圍，就不會在面試之後，才發現薪資不符期待的狀況，雇主也能省去招募作業的人力和時間成本。

這項修法旨在促進薪資資訊透明化，若民眾想知道各職業的薪資行情，可上勞動部「職類別薪資調查動態查詢系統」或「薪資行情及大專生就業導航查詢系統」查詢和參考。

總統蔡英文今（28）日公布《就業服務法》修正第5條第2項條文，雇主招募或僱用員工，不得有提供職缺之經常性薪資未達新臺幣4萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍之情事，違者處新臺幣6萬元以上，30萬元以下罰鍰。

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