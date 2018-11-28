獨家》色領隊襲胸急躲棉被櫃 機靈女童拍照傳群組成鐵證！

2018-11-28 17:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女童小美（化名）去年參加國小畢業旅行，陳姓領隊趁她熟睡潛入房間襲胸，小美驚醒後，陳男嚇得躲進棉被櫃，小美急中生智，拿起平板電腦拍下陳男頭埋雙臂、窩藏棉被櫃的畫面，火速傳到班上女生的LINE群組，然後跳上床繼續假睡，事後告知班導師報警查辦，新竹地院依加重強制猥褻罪將色領隊判刑1年。

判決書指出，23歲的陳男去年底擔任中部某國小六年級畢業旅行領隊，師生在一處遊樂園過夜，陳男向女學生們誆稱「睡覺不要鎖門，我會來查房，檢查你們睡了沒！」

凌晨3點多陳男潛入房內，趁小美熟睡將手伸入衣服撫摸、揉捏胸部約3秒，小美驚醒扭動身體，陳男將手縮回，又伸手撫摸肚子，小美將棉被掀開，發現陳男以雙手遮臉，小美很鎮定，為避免打草驚蛇，先蓋上棉被假睡，陳男則躲到一旁的棉被櫃內。

小美為保全證據，隨後起身持平板電腦打開棉被櫃，確認是陳男後隨即將櫃門關起，等情緒平靜，再將櫃門打開，以平板電腦拍下陳男躲在櫃子，手抱胸口、頭埋雙臂內的照片，趕緊關起櫃門，將照片傳送至班上女生的LINE群組，然後躺回床上繼續假睡。

不久，陳男從棉被櫃爬出，以為小美用放在櫃上充電的手機拍他，將手機內照片全數刪除才離開。小美吃完早餐後將此事告知班導師報警查辦。警方出示照片，惡狼身上穿的正是陳男衣物，讓他不得不俯首認罪。

法官認為，陳男僅因滿足一已私慾，竟趁女童熟睡之際加以猥褻，戕害被害人身心健康與成長發育，然因審理時與被害人父女達成和解並付清和解金，仍須負擔家中4名未成年弟妹（最小僅幼稚園大班）生活開銷，使女童父親同意給予緩刑，但希望陳男從事公益活動讓他記取教訓、反省自己行為，因此法官最後給予緩刑4年處分，但須向公庫繳交3萬元、並提供120小時義務勞務。

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