沒錢繳不出稅 高山茶、名牌運動鞋淪法拍

淪為法拍的茶葉，部分來自南投縣仁愛鄉茶農，彰化分署查封前篩選過茶葉品質。（記者張聰秋攝）

2018-11-28 17:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕沒錢繳不出稅，商品淪法拍！法務部行政執行署彰化分署，將於12月4日早上10點至12點於彰化縣農會大樓1樓廣場舉辦動產聯合拍賣會，拍賣當天9點20分開始發放號碼牌，最搶手的高山茶和知名運動品牌的運動鞋，憑號碼牌才買得到喔！

拍賣物品有高山茶、高山茶茶包、紅薑黃粉、紅薑黃茶包、手工香皂、襪子、抹布等等，還有以牌價2到3折出售的名牌運動鞋（puma、lotto）、包包、夾腳拖鞋等等，其中，puma運動鞋900多元就有，lotto運動鞋2、300元，來自南投武界高山茶市價1斤1800元，只賣1200元，杉林溪熟茶市價1斤1500元，只賣1000元。

淪為法拍的茶葉，部分來自南投縣仁愛鄉茶農因積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費與交通違規罰鍰，約20萬元無力繳納，以及鞋子廠商開店，欠營所稅約55萬元，彰化分署幫欠稅人拍賣查封品，拍賣所得全部償還代繳欠稅稅金。

有「拍賣哥」封號之稱的彰化分署執行員鍾承邑，今日在活動行銷記者會上與彰化分署吉祥物「拍寶」一同現身，「拍賣哥」小試身手，展現一流的叫賣技術。

鍾承邑說，查封的茶葉多數產自南投縣仁愛鄉法治村武界山，海拔介於1400公尺至1600公尺間，為確保拍賣品質，彰化分署執行人員實地到欠稅茶農茶廠篩選茶葉品質，希望讓民眾買到CP值高的好茶，一來也替欠稅人減輕欠稅要被追討的經濟壓力，償清債務。

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