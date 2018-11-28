233名投資人向王令麟求償2266萬敗訴 最高院發回更審

2018-11-28 17:37

〔記者張文川／台北報導〕力霸掏空案後，證券投資人保護中心認為東森國際公司及王令麟、王令一等12人，虛增資產且未揭露關係人交易，案發後股價下跌，致使233名投資人受損2266萬餘元，投保中心代為提告求償，高院更一審判投保中心敗訴；但最高法院今認為，原審認為投資人未受損害，股價下跌與財報不實無關，稍嫌速斷，有待調查釐清，將全案廢棄，發回高院更審。

投保中心提告主張，王令麟在2004年6月至2006年10月間，指示東森國際員工製作不實買賣合約書，以「假買賣、真借款」手法，假裝購買穀物，再虛偽轉售給嘉新食化等公司，虛增近9億元進銷貨金額，製作不實財報，且未揭露是關係人交易，4名會計師簽證查核盡注意義務，事發後，東森股價下跌，致使233名投資人蒙受2266萬4381元損失。

高院更一審認為，東森國際雖虛增進銷貨金額、財報不實，但公司的淨值、損益並未偏離實情，也未達應重編財報的法定標準，股東並未受損，即使公司股價下跌，也是王令麟等人掏空、挪用公司資金所致，和財報不實無關，判投保中心敗訴。

案經上訴，最高法院今認為，財報是投資人投資的主要依據，財報若有不實，足以影響投資人的判斷，且股價下跌的因素多而繁雜，原審直接排除財報不實對股價的影響，而認定股價下跌是掏空案所致，與財報不實無關，過於速斷，判決違背法令，因此廢棄原審判決，發回高院更審。

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