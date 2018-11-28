大白天酒駕擦撞分隔島 休旅車4輪朝天駕駛送醫

潘姓男子酒駕，車輛擦撞中央分隔島後失控翻覆。（記者佟振國攝）

2018-11-28 17:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮44歲潘姓男子中午酒駕行經市區信義路，失控擦撞中央分隔島，再向前滑行，最後翻覆在內側車道，4輪朝天，受困車內，附近店家發現趕緊將他救出，通知消防隊送醫救治，幸無大礙，呼氣酒測值高達1.3，警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，潘姓男子酒後開車，行經埔里鎮信義路星期五夜市前，疑為閃避通過路口的行人，失控擦撞中央分隔島後翻覆，由於4輪朝天，經附近店家協助脫困，中心碑消防分隊獲報趕到，將全身多處擦挫傷的潘男送醫救治，幸無大礙，警方也從潘男身上聞到濃濃酒味，呼氣酒測值高達1.3，訊後移送法辦。

警方調閱附近監視器，這輛黑色休旅車先擦撞中央分隔島，左側輪胎還開上分隔島向前滑行一段距離，最後失控翻覆，還好前方及旁邊當時沒有人車經過，未殃及他人。

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