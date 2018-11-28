台中7旬翁心臟病發 警車開道送醫救一命

台中一名林姓老翁（左2）心臟病發，員警開警車開道即時抵達醫院就醫。（記者陳建志翻攝）

2018-11-28 17:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名70多歲林姓老翁，27日心臟病發作，出現呼吸急促、全身發抖抽搐的狀況，家人趕緊叫計程車送醫，沒想到途中症狀加劇，司機半路向正在執勤的成功派出所員警史冬水、王朝鋒求助，兩人立刻鳴笛開道，小黃則在後一路緊跟，原本要8分鐘的車程縮短為3分鐘就到院，即時到院治療無大礙，家屬對於員警協助頻頻感謝。

這名林姓老翁有心臟病史，昨天突然出現呼吸急促、全身發抖抽搐的狀況，家人擔心有危險，立刻叫計程車送醫，沒想到半路上症狀加劇，小黃司機行經大里塗城路時，發現成功派出所員警史冬水、王朝鋒剛好處理完一件因廚房瓦斯未關造成的火警，正要開警車恢復巡邏勤務，趕緊上前拍打車窗求助。

員警一聽見情況緊急，立刻鳴笛開道疾駛向醫院，小黃則在後一路緊跟，原本要8分鐘才能抵達的車程，在警車開道下縮短為3分鐘，員警到院後立刻下車協助攙扶林姓老翁進到急診室，所幸即時到院治療後無大礙，家屬對於員警熱心協助頻頻感謝。

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