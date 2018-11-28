疑妻討客兄揮刀捅腹刺頸 男竟辯：被罵「肖仔」氣不過

2018-11-28 17:45

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市南港區的58歲李姓男子長期懷疑妻子外遇，今年5月15日晚間持折疊刀刺了妻子腹部2刀，妻子倒地，他竟再猛刺頸部，剛出門的兒子聽到媽媽的呼救聲，返家與爸爸扭打，左小腿也被刺傷。士林地院今天首次開庭，在押李嫌否認有殺意，辯稱聽見有人要殺他，想趕快帶妻子逃跑，沒想到反被她罵「肖仔」；李妻認為丈夫毫無悔意，堅持要離婚。

兒子救母 也被他刺傷

庭訊時，李嫌辯稱，他與妻子結婚這麼久，不會殺她的，當天晚間耳朵傳來「有人要殺你，趕快逃！」他因此要求妻子趕快跟他走，但妻子當時不僅不快跟著他逃，還罵他「肖仔」（台語），一氣之下才會持刀劃傷妻兒。

李嫌哭窮說，自5月起被關在牢裡，妻兒竟然都不理他，也都不來看他，當時遭羈押時，僅帶3000元，這麼多月來，全身上下只剩下28元，近來天氣變冷了，他根本沒錢添衣，希望妻子能將他冬天的衣服送到看守所。

李妻的律師則說，李嫌犯案後，對自己所為完全沒有絲毫的歉意，先前的離婚官司，還不斷指控妻子外遇，希望雙方能儘快離婚，要他在牢裡好好反省。

當法官詢問李嫌的狀況，他才承認自己有精神疾病，但是住院治療一個月得花2萬元，妻子雖然在外工作，但收入不豐，完全無法負擔這筆費用，所以也沒有帶他去看病。

起訴書指出，李男懷疑妻子長期外遇，積怨已久，案發當天見妻子在陽台整理垃圾，持摺疊刀朝妻子腹部猛刺2刀，趁妻倒地再猛刺頸部，妻子奮力抵抗，抓住手臂阻止，李男竟換手持刀，再次攻擊另側頸部，所幸兒子聽到呼救聲，趕緊衝上樓阻止。

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