遭檢舉送蔥油餅涉賄選 宜蘭縣議長陳文昌到案說明

2018-11-28 16:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣議會議長陳文昌連任議員，競選過程中贈送蔥油餅禮盒，遭檢舉涉及賄選，檢方今天下午傳喚陳文昌到案，釐清案情，庭訊過程僅約10餘分鐘，被檢方請回；陳文昌說，蔥油餅是用公務預算支應，他也提出相關證明，相信司法會還他清白。

陳文昌被檢舉4月16日於羅東龍園會館，向三星鄉環保自強志工發放價值180元的蔥油餅禮盒，同月27日，也在員山鄉御滿樓餐廳向村里長發送蔥油餅禮盒，總計送出超過500份。

但依據選罷法，候選人不得送超過30元的選舉文宣品，送禮也不能有影響投票意願的對價關係；地方選舉登記在8月27至31日，陳文昌贈送時間點在競選登記前。

檢方原訂11月13日傳陳文昌到案釐清案情，但當時正值選舉，陳文昌以選舉工作繁忙為由向檢方請假，直到今天才到案說明，陪同偵訊的還有陳文昌夫人余玉女。兩人約下午3點20分步入地檢署，庭訊約10餘分鐘後，36分離開地檢署。

陳文昌說，當時在場還有出席的村里長、志工等人小孩，他並沒有拜票行為；而且所送的蔥油餅都是依照編定的公務預算執行，就跟鄉公所編預算慰勞村鄰長等一樣，與選舉並無關連，他也出示預算書跟支出證明，向檢方說明清楚。

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