偷吃人夫不甘做小三！她狂寄性愛影片給元配「宣示主權」

蘇姓「小三」偷情人夫，竟大喇喇在社群網站PO與許姓人夫裸照，甚至把2人性愛影片傳給許妻觀賞，大方曬姦情。（情境照）

2018-11-28 16:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕蘇姓「小三」偷情人夫，竟大喇喇在社群網站PO與許姓人夫裸照，甚至把2人性愛影片傳給許妻觀賞，大方曬姦情，引來許妻提告求償。基隆地院審理認為，許騙蘇女未婚，使蘇女陷入感情漩渦，是始作俑者，判處許要賠償妻子32萬元，蘇女只要賠16萬。

馮姓婦人起訴主張，她與許姓先生102年間婚後，育有1名子女，蘇姓「小三」明知先生已婚，多次在社群網站Instagram自PO與先生牽手、依偎摟抱的裸照。

馮指控，蘇女去年11月間另以「王寶兒」的匿名身分，利用通訊軟體將她與先生裸照、男上、女下體位的性愛影片傳給她，她不堪蘇女破壞她的婚姻，害她精神崩潰，向先生與蘇女一併求償50萬元精神損害賠償。

法院審理時，20多歲的蘇女解釋，她與許交往時，許騙她已離婚，小孩由前妻照顧；她與許交往3個月，得知許與前妻尚未離婚後，就與許分手，許也證稱王女所言屬實。

不過，法院認為，蘇女得知許已婚後，難以割捨這段不倫戀，假「王寶兒」之名，持續、不定時地傳送自己與許的裸照及性愛影片給馮女觀看。

法院認為，蘇女此舉無非在挑起馮女對許的不滿與怒氣，逼使馮女盡速與許離婚，並藉此宣示對許的主權，達到日後能與許正當交往。

法院認為，此段不倫戀是許刻意隱瞞已婚身分，讓蘇女沉溺於戀愛中不可自拔，無所不用極其破壞兩人婚姻，傷害馮女，全因許為滿足個人的齊人之福及私欲，置婚姻於不顧，同時傷害妻子與蘇女的感情，許是最應受譴責之人。

法院因此認為，許與蘇女應連帶負賠償責任，賠償馮女48萬精神損害賠償，許與蘇女應各負3分之2、3分之1的過失責任，即許與蘇女應各自分擔32萬元與16萬元精神慰撫金。

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