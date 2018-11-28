看準「YouTuber」商機 網上大賣中國仿製相機電池遭逮

2018-11-28 15:55

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市一名53歲傅姓男子，看準「YouTuber」拍片商機，利用各大網拍平台，以低於市價5折的價錢，販售自中國的仿冒相機電池、充電器。警方日前接獲原廠公司檢舉，於傅男住處查獲Canon、SONY、Nikon、CASIO等知名大廠的品牌電池、充電器逾1千件，侵權市值高達150萬元，全案依違反《商標法》送辦。

警方調查，近年網路社群蓬勃發展，許多年輕人藉著紀錄旅遊、生活影片與粉絲貼近，成為「YouTuber」，攝影器材的電池類耗材也跟著需求大增。無前科的傅嫌就是看準此商機，從去年底開始，從中國淘寶網站引進大量相機仿冒電池，再於雅虎、露天等拍賣平臺拍賣。

保安警察第二總隊刑事警察大隊接獲原廠公司檢舉，經連月深入調查蒐證，鎖定台北市中正區傅姓男子涉嫌重大，日前持台北地方法院搜索票前往搜索，並當場查獲仿冒Canon、Sony、Panasonic、Nikon、Samsung、Casio等商標品牌電池1670件。

警方表示，傅嫌行為已違反《商標法》第97條，「明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者」，處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金，全案依法送辦。

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