涉賄議員當選人王焜玄被收押 鄉親嘉義地院外聲援

支持王焜玄的鄉親聚集在嘉義地方法院外等候結果，王的委任律師陳澤嘉說明被收押理由。（記者王善嬿攝）

2018-11-28 14:58

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄因涉賄選案被通緝，昨上午主動到案說明，晚間10點多經檢察官訊問後，認為他涉及違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、共犯之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，今中午獲裁准，2、30多名竹崎鄉親在嘉義地院外大喊「司法不公」、「押人取供」，王某的委任律師陳澤嘉表示，將提起抗告。

嘉義地院庭長、發言人洪嘉蘭表示，被告否認檢察官所指聲押犯罪嫌疑，但有相關證人指述，且被告21日經警方拘提未獲，有刻意規避司法偵查的事實，且尚有共犯、證人待調查，為避免勾串及湮滅證據，合議庭認為，對被告施以拘禁人身自由處分，不違反比例原則，裁予羈押並禁止接見通信。

陳澤嘉表示，相關證人都沒證述王涉及買票，且王已是當選議員、無逃亡必要，21日檢警調搜索後，王因不知道去哪裡報到，照正常拜票行程、等選後面對，會依上述提抗告。

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