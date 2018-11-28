戴奧辛公害案 判中石化敗訴定讞，理由是…

台南戴奧辛公害污染案今宣判，自救會律師團聽判後示「大部分滿意，但有些許遺憾」。（記者張文川攝）

2018-11-28 14:55

〔記者張文川／台北報導〕纏訟10年的中石化台南安順廠戴奧辛污染案，最高法院今駁回絕大多數的上訴，中石化應賠償400多人共1.8億元定讞，經濟部確定免賠；判決理由指出，國營事業在經營上，與一般民營企業並無二致，不屬經濟部的管理範圍，經濟部對這件戴奧辛事件的發生、擴大或怠於整治，並沒有法定的義務，也不適用「揭穿公司面紗原則」，認定經濟部不須負國賠責任。

最高院認為，二審認定應減輕居民對因果關係的舉證責任，只須證明血液中殘留的高濃度戴奧辛，與中石化的不法行為之間，有「相當合理程度的蓋然性」，即已盡到居民的舉證責任，這項認定獲最高院認同。

判決指出，多位被害人體內因高濃度戴奧辛而患癌症、糖尿病，尚未罹病者也因超出人體合理忍受度的戴奧辛濃度，患病風險大於正常人，心理上也要承受擔心患病的驚恐，或遺傳給下一代，健康權受到侵害；憲法第15條的生存權，屬人格法益，內涵包括合宜的居住品質，住宅週邊環境應具備不危害生命安全、身體健康等免於恐懼的條件，超過合理忍耐限度，就構成不法侵害人格權。

請求權時效方面，最高院認為二審的認定符合法律，中石化的侵權行為是連續發生，對被害人的損害須長期累積，才會顯現侵害的結果，被害人在收到戴奧辛檢驗報告後，才知道健康受損，因此2008年才提告時，2年的短期請求權時效尚未消滅；環境公害往往須有害物質經長期累積才會顯現，只有損害顯現時，或此事公告週知時，才開始起算10年的長期時效，環保署是在2004年才公告整治場址，附近居民才知情，因此時效尚未消滅。

被害人從2005年7月，由經濟部協助台南市政府辦理健康照護計劃，按月領取慰問金補助，但這是政府的人道關懷，是社會救助性質，二審認為這不能用來減輕中石化的賠償責任，不應從中扣除賠償金額，最高院也認為這樣判是對的。

至於廢棄發回台南高分院更審的部分，一是其中5人在二審時，才追加請求共52萬元，擴張請求時是否未超過2年請求權時效，尚有待釐清；二是44位被害人或家屬，各請求5萬至35萬元的醫療費，一共600多萬元，二審認為被害人在照護計劃中已領取醫療補助，當事人未實際支付醫療費，不得請求此部分的賠償金，卻又判中石化應給付醫療費，判決矛盾，欠缺理由，因此發回更審。

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