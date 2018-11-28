「看不順眼，比輸贏」 大肚山30多人打群架

用汽車圍堵，並持棍棒毆人的過程，被拍下並上傳到臉書。（資料照）

2018-11-28 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大肚山區於今年3月4日凌晨，發生30多人打群架事件，過程還被錄影並貼到臉書，警方抓到12人，其中6人是未成年少年，這起鬥毆源於年僅19歲的張男，夜遊時與郭姓男子互看「不順眼」，雙方互約談判「比輸贏」，張男透過通訊軟體號召20多人至30人到場，郭男陣營不到10人，居於劣勢而被毆打成傷，汽車也被砸毀。

檢方偵辦時，張男僅承認到場，否認毆打傷人，但同夥卻指證張男帶刀到現場，還持棍棒打人，檢方依傷害罪起訴張男等6人，其餘6名少年則由少年法庭審理中。

起訴書指出，外號「子彈」的張男，與陳姓朋友於3月3日凌晨夜遊，於大肚區華山路遇到郭男等人，雙方不認識，卻因「看不順眼」，相約翌日（4日）凌晨談判「比輸贏」，張男遂透過「微信」，號召20多人分別騎乘汽機車到場，郭男雖也帶人到場，到人數遠低對方，張男陣營於凌晨0時至1時見到郭男的人馬，分持棍棒砸車與毆人，導致郭男陣營多人受傷，其中，傷勢最重的是杜姓少年，右手骨折、身體多處挫傷。

台中地檢署偵辦時，被抓到的12人中，6人是少年，另6人都是19歲的成年人，他們僅承認到場，異口同聲否認打人，發動聚眾的張男，宣稱自己只對汽車丟擲棍棒，不過，共犯卻說，不但見到張男持刀到現場，還目睹張男等人棍棒打人，檢方不採信張男等人的辯詞，認為他們都是毀損與傷害罪的主嫌與共犯，依傷害或毀損罪起訴。

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