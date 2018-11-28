分租套房縱火造成1死7傷 惡男殺人罪判18年

2018-11-28 13:58

〔記者楊國文／台北報導〕在北市清潔隊打零工的張建興租住分租套房，不滿鄰房李姓男子凌晨製造噪音而發生爭吵，張認為李男的舅舅黃姓房東偏袒李還要求他搬走，竟購買汽油縱火，對面的謝姓女房客當場葬身火海枉死、並有7名住戶受傷，張男一審坦承犯行，表示後侮，二審時卻否認有殺人犯意，請求輕判，高等法院今依殺人等4罪判張18年，可上訴。

高院判決指出，現年59歲的張進興（在押），在北市龍江路一棟7層樓公寓的2樓分租套房。今年3月1日凌晨0時，張指控鄰房室友李男製造噪音，兩人發生衝突，李男的舅舅、房東黃男要求張男儘速搬走。

張男認為黃男偏袒李男，心生不滿欲報復，騎腳踏車外出，撿起路邊空塑膠桶跑到加油站買了200元汽油、又買打火機，當天凌晨1時24分回到租屋處，將汽油潑灑在李男房門前走道上衣物、雜物，點火引燃後逃離。

李男聽到門外有人潑灑流質物體及點火聲響查看，目睹張男縱火後轉身逃逸，即大聲呼救其他房客逃生，但住在張男對面房內的喑啞婦人謝女因在睡夢中，全身遭近百分之百大面積燒傷，當場葬身火海，另造成7名住戶燒、嗆傷。張男闖下大禍後，竟搭計程車躲到一間三溫暖睡覺，當天上午被拘提到案。

他坦承購買汽油縱火，宣稱要教訓李、黃兩人，後悔害死謝女，表示要和被害人談和解，又辯稱案發時因失眠而影響精神狀態，請求鑑定。

一審認定張男有殺人故意，沒有精神耗弱，不必做精神鑑定，依殺人等罪判18年。張認為判刑過重，上訴高院。

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