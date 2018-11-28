直播賣假精品嗆可送警鑑定 保警查扣489件仿品

保二總隊刑大偵三隊搜索謝男租處查扣大批仿品。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-28 13:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕澳門謝姓男子來台開直播，涉嫌賣假名錶、名牌包、名服飾被保二總隊查獲，警方查獲仿BURBERRY、MCM、MK、BV等假貨489件及5100元，一名黃姓女大生買到BV名牌包送友人當生日禮物，警方通知才知買到假貨，火速上專櫃買真品換回假貨，她說「送人假貨很丟臉」！

謝男（31歲）坦承販賣假名牌精品，卻不願交代假貨來源，推稱向淘寶網訂購，但拿不出訂貨單與證據，經查交易紀錄受害人多達200多人，估計侵權金額達500多萬元，目前僅清查出50多人，為免謝男串供、逃亡，檢方聲押獲准，另王姓女助理（33歲）也遭函送法辦。

警方今指出，謝嫌成立粉絲專頁「東尼美式精品Tony usa」，開直播賣仿品，公開表示販售商品都是國外代購真品，並附有國外代購證明，可在原廠官網輸入編號查詢，即知真假，還嗆賣「不信可將商品送保智大隊鑑定」，若是假貨就賠10倍，還出示代購證證明和假保證卡。

謝嫌向警方坦承犯行，卻不願供出貨品來源遭收押，警方通知被害人到案，黃姓女大生表示，買了BV名牌皮包送友人，不知買到假貨，直到警方通知才知受騙，因怕送仿品給人會丟臉，她立刻到專櫃買真品換回假貨，交給警方當證物，警方依詐欺罪、商標法及偽造文書將謝嫌送辦。

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