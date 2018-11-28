防警察被攻擊 防暴管束裝新利器

2018-11-28 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕警方執勤遇到醉漢、嗑藥者或精神異常等族群，對方往往因一時失去理智產生攻擊傾向，此時使用警械或武力常因所謂的比例原則衍生爭議，台中市第五分局北屯派出所義警分隊有鑑於此，購買3件防暴管束裝致贈該所，希讓員警未來面對犯嫌、管束對象時使用。

北屯所義警分隊長陳品昇表示，投入義警工作十多年，與隊員協防出勤時，常看到員警面對各式危險，有時遇到諸如喝醉酒、嗑藥或精神異常民眾出現擾民情形制止時，對方卻往往因此失去理智反被激烈或惱羞成怒，進而出現攻擊性行為。

此時員警一旦使用警械對雙方都不好，若使用武力又有所謂比例原則等爭議，陷入兩難，反讓自身置於遭受攻擊的高風險情境中，為此該分隊特別思考什麼樣的裝備對員警執勤有實質幫助，日前接受一名擔任保全的隊員反映，購買了3件具實用性的防暴管束裝，前天會同隊員們到北屯所贈送並實測。

當天陳品昇扮演暴徒角色，由副所長陳亦豐現場運用管束裝擒拿示範，讓現場義警、員警驚呼連連，直呼非常實用，陳品昇說，經包裹後根本無法施力，且管束裝的特殊材質也讓利器無法穿刺，除讓持刀對象無法攻擊員警，也防止自殘傷害自己。

希望未來員警面對犯嫌、管束對象時，可使用該防暴管束裝後再戒護就醫，更加保障員警安全；北屯所所長張勝記則說，警民合作觀念除充分運用警力加強預防、偵查工作外，強化民力運用作為警力延伸，透過熱心義警、民防等更讓警察擁有可信賴的朋友，一起為治安打拼。

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