男子騎機忘拔鑰匙失竊 警方守株待兔5小時人贓俱獲

2018-11-28 13:14

〔記者歐素美／台中報導〕劉姓男子騎機車忘拔鑰匙，有竊盜前科的何嫌因嫌騎自行車打零工不便，行經發現竟「順手牽羊」偷走劉男機車，劉男發現機車失竊報案，豐原分局潭子分駐所調閱口路視器，發現何嫌「狸貓換太子」，偷走機車卻將自行車放在案發現場，守株待兔，約5小時即將何嫌逮捕到案，依竊盜罪移送。

劉姓男子向警方報案，本月27日他將母親的機車停在潭子區勝利路住家附近的路旁，因為忘拔鑰匙，晚上6點多，想騎機車外出，結果發現機車不翼而飛，因母親開刀住院，他騎母親的機車往來醫院和工作地點，不料，機車竟被偷。

潭子分駐所警員林益專與黃士騰獲報，立即到場調閱路口監視器，並尋找可疑關線索，發現當天下午4點多，一名中年男子騎自行車行經該處，發現機車鑰匙未拔，就將自行車先停放在路旁，然後將機車騎走。

警方根據嫌犯影像特徵開始擴大搜查，並守株待兔，當天晚上9點多，果然發現竊嫌步行回案發現場，若無其事想騎回自行車，員警立即上前盤查，並在其身上起獲機車鑰匙，何嫌（47歲）坦承犯案，隨後並帶警方至潭子區興華一路巷弄內找回失竊的機車。

何嫌向警方供稱，因四處打零工，騎自行車累又不便，發現被害人機車鑰匙未拔，才臨時起意偷車代步，擔心被警方尋獲，所以將機車停在偏僻巷弄中，再回頭牽自行車，不料，法網恢恢，不到幾小時就被逮。

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