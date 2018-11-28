戴奧辛汙染案經濟部免賠 受害者無奈、中石化痛心

台南安順廠戴奧辛污染案今日定讞，但居民及中石化皆對結果不滿。（記者邱灝唐翻攝）

2018-11-28 13:11

〔記者邱灝唐／台南報導〕纏訟10年的中石化台南安順廠戴奧辛污染案，台南高分院去年8月判中石化應賠償被害人或家屬共1.9億餘元，經濟部免連帶賠償，這讓受害者自救會與中石化不服皆提起上訴。最高法院今駁回絕大多數的上訴，經濟部確定免賠。

對此，中石化自救會長林吉進表示，對判決實在相當不服和委屈，但都已經三審定讞只能吞下去，汙染從頭到尾都是經濟部造成卻沒責任、不用賠，只能說很無奈，會再和律師團溝通，找尋其他補救的辦法。至於今早未到場臨判，林表示，由於過程才幾分鐘，所以就讓律師團處理，並未北上。

需獨自負擔1.9億賠償金的中石化指出「尊重判決」，但對此結果遺憾與痛心；中石化表示，經濟部在前台碱公司安順廠於1982年關廠前，就已經知道土地受汙染，卻火速關廠也沒有任何整治作為，更立即將台碱公司併入當時的國營事業中石化公司作為解決手段，再藉民營化讓不知情的投資大眾承擔，而經濟部這些行為根本不該免責，因此對判決遺憾且痛心。

台南市環保局則對於三審判決結果深表欣慰，強調這是對傷害居民遲來的正義，中石化公司應儘速賠償，尤其在冗長訴訟期間已有63名受害居民相繼過世，餘受害者還要等待更審中醫療費用給付的最後判決結果，可能陸續不在人世，此景更情何以堪，實非各界所樂見。

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