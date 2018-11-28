客家女人菲姐哭了 「告我合理嗎？」

2018-11-28 12:55

〔記者溫于德／台北報導〕鍋具女王菲姐，前年與同居35年的男友丁洋機分手後，遭提告要求返還1125萬餘元借款；全案今天再度開庭，親自出庭的菲姐委屈地說，我一個客家女人就是以先生為重、以先生為主...突然提告要我還錢，合理嗎？

合議庭庭末諭知全案辯論終結，定下月22日宣判。

庭訊即將結束前，審判長給菲姐陳述時間，菲姐說，夫妻36年來，她都是很認真地在賣鍋子，但2012年時，丁洋機變心了，她根本看不到錢的進出，只是拚命在外工作，所有利益均被丁拿走；且根本從未向丁借半毛錢的她，也未簽過借據，丁豈能變心後，還來要我回這筆錢，還有良心嗎？

菲姐接著說，之前與丁洋機就冠彣公司股權爭訟時，她雖獲判勝訴確定，但丁始終拒絕還錢給她，反持續告她，而她是一個客家女人，就是以先生為重、以先生為主、以先生為事業，但現在我老了，卻突然提告要我還錢，再問合理嗎？

菲姐最後對合議庭3位法官說，日前她提告丁洋機的官司，也是抵押她目前的房子後，才有錢繳交訴訟費用，「你們說我可不可憐？」如果我沒有耐力、毅力，早就跳河死了。

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