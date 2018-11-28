投資寮國沉香木攏系假 「一錠鑫」吸金3700萬遭訴

2018-11-28 12:21

〔記者黃捷／台北報導〕「一錠鑫」集團四處召開說明會，聲稱投資寮國沉香木，保證3年賺200%紅利，讓許多民眾信以為真，出錢投資，吸金總額多達3700餘萬。檢調獲報追查，發現「一錠鑫」根本沒有公司登記，拿到錢也沒有投資沉香，今依違反銀行法起訴6名成員。

檢調調查，劉倚鳳、許昭芸、王兆祺、賢與能、陳靜婷、陳奕臻6人共組「一錠鑫有限合夥」，2015年起以直銷模式，在台北等地召開多場說明會，以寮國沉香木為標的，招攬民眾投資。

「一錠鑫」去年4月聲稱，已與香港某控股公司簽立購買管理協議，並與竂國Self Hold公司合作，投資當地沉香木，民眾投資以3萬元為單位，保證3年獲利，紅利高達200%。

有民眾信以為真投資，事後卻找不到「一錠鑫」及其合夥公司的資訊，懷疑遭到詐騙，向調查局北機站檢舉。

檢調獲報後展開追查，果然發現「一錠鑫」根本沒有公司登記，聲稱的香港控股公司也不存在，民眾投資款也未實際用於買賣沉香。

不過，6人到案後均認罪，並主動繳回犯罪所得，檢察官遂依違反銀行法起訴，並以6人態度尚可為由，建請法官量處適當之刑。

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