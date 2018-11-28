「女兒生父不知是哪個男友的！」女子通姦罪證不足不起訴

2018-11-28 12:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕陳姓男子在桃園市經營汽車美容店，黃姓女子是店內會計，陳男妻子控告兩人妨害家庭，她說，黃女產下一女，並暱稱陳男為「爸爸」，懷疑黃女女兒是兩人通姦生下的。檢方說，黃女供稱女兒生父不知道是二、三個男友之何一人，不是陳男，因罪證不足，已予陳男、黃女不起訴處分。

陳妻說，陳男（28歲）與黃女（29歲）在店內朝夕相處，過從甚密，不但黃女會以「寶貝」、「爸爸」稱呼陳男，陳男對外也以「我馬子跟我女兒」來稱呼黃女與黃女的女兒，懷疑黃女去年12月產下的女兒，就是陳男跟黃女通姦的證據。

陳男與黃女都否認通姦，黃女供稱，她的女兒生父不是陳男，但她也不確定是當時她「交往的二、三個男友之何一人」。

檢方說，黃女拒絕讓她的女兒接受DNA採樣，本案又不符合去氧核醣核酸採樣條例的「應接受強制採樣對象」，未能進行DNA比對。陳男是不是黃女女兒的生父，無法證實，所以陳男與黃女是否曾發生性行為，也無法推論，兩人妨害家庭的罪嫌不足，已予他們不起訴處分。

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