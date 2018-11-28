學烏賊？偷錢被抓到 惡女嘴噴檳榔汁

2018-11-28 12:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲的黃姓男子，把錢包放在台中市中區一間超商，隨即去購物，卻發現有搶奪等前科的偕姓女子，正在偷他的錢包，立即制止與報警，不料，偕女可能想學「烏賊戰術」逃逸，嘴巴竟噴出檳榔汁，還揮手打黃男，員警即時趕到制止，黃男無奈說，錢包內僅有171元，被噴到檳榔汁的衣服卻價值700元，他感覺很噁心，不會再穿這件衣服，警方依竊盜罪將偕女移送法辦。

中市警局第一分局繼中派出所巡佐林漢嘉、警員湯仁傑，本月11日接獲報案，指中區建國路某超商內有竊案，黃男告訴警察，他把錢包放在手提袋內，置於放超商休息區椅子上，隨即去購物，排隊結帳時，看到偕女靠近手提袋，正在竊取錢包，他立即把錢包其偕女手中搶回，不料，偕女不但揮手打人，還噴檳榔汁，把噁心穢物吐到他的衣服上。

有竊盜與搶奪等前科的偕女（30歲）則辯稱，黃男的手提袋拉鍊沒拉露出錢包，她見錢包漂亮，好奇而忍不住拿起來觀賞，她責怪黃男「太粗心」，沒把錢包放好，「反而對我大小聲」，她覺得自己很無辜，也感到很害怕，黃男堅持報警，又不讓她離去，雙方起爭執時，她揮手碰到黃男臉頰，嘴巴又不慎噴吐出檳榔汁，這都是她不小心，並無其他目的。

黃男自認倒楣，不想多事追究黃女噴檳榔汁與打人之責，他無奈說，錢包只有171元零錢，被吐到檳榔汁的衣服卻值700元，他甚感噁心，陳女態度惡劣，還想一走了之，幸好警方即時趕到，調閱監視器釐清真相，警方將偕女依竊盜罪法辦。

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