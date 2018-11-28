自製大麻溫室箱 竹市警搗破大麻工廠

劉男更在住處樓頂自製溫室箱。（記者王駿杰翻攝）

2018-11-28 12:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕25歲劉姓男子年初在網路購買大麻種子，瞞著老爸在台中住處栽種，不但把家中儲藏室改造成日照室，24小時以ＬＥＤ植物生長燈加強照射，還在住處樓頂自製溫室箱，搭配活性碳空氣濾芯連結到儲藏室，防止大麻氣味散播，新竹市警方掌握情資，27日前往查緝，當場逮捕劉男，查扣活體大麻植株16株、一部分大麻成品。

警方調查，劉男僅有公危前科，去年出國旅遊時行經大麻合法化國家，對一株株特殊氣味的大麻深深著迷，便萌生歹念，上網購買種子，靠著網路鄉民分享經驗學習栽種，以老爸提供給他自住的大樓當掩護，並將其改造。

警方指出，為加速大麻生長，劉男將家中儲藏室改造成日照室，24小時以ＬＥＤ植物生長燈加強照射，藉此讓種子活化。另外，劉男更在住處樓頂自製溫室箱，在木製櫃上懸吊燈泡，配合錫箔紙反射光照，櫃子下面再挖風洞口，裝入冷氣風管與排風扇，將其連結至大樓內儲藏室，防止大麻氣味散播。

新竹市警二分局偵查隊掌握情資，派員前往台中跟監、埋伏蒐證，27日見時機成熟，會同台中警五分局、台中市刑大科技偵查隊進行查緝、搜索，當場將劉男逮捕，查扣活體大麻與栽種設備一批。

警方指出，劉男坦承犯行，供稱種大麻是為了自用，劉男爸爸接獲警方通知，心疼表示未將兒子教好，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

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