網遇「無國界醫生」險遭騙走退休金 退休女師幸遇女警幫阻詐

2018-11-28 11:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「為了你的愛，我願意用餘生賭一次」63歲羅姓女退休教師26日前往基隆市某銀行準備匯出1萬5千元美金時，被機警的行員發現，疑似遇到詐騙，立刻通報110派員前來關心。女警顧瑄先卸下羅女心防，得知她遇到國際詐騙，細心的一一為她解釋詐騙手法後，及時阻止她匯出自己的退休金。

基隆市警察局第二分局信義派出所警員顧瑄接獲通報之後，立刻趕到銀行與羅女溝通，當時羅女已被愛情沖昏了頭，根本聽不進去女警再說什麼，只好從她被雙親反對的角度切入，並用一句「我也是女生，我懂」，終於卸下她的心防。

羅女此時才說出，自己在臉書上突然有一名自稱是Henry Fedinard（亨利˙費迪南德）的無國界醫生來搭訕，在他百般言談溫柔攻勢下，兩人開始網戀。聊著聊著對方說願意從阿富汗到台灣來，但卻得先付出1萬5美金的醫職解約費用，所以自己才想說拿出存了多年的退休金，為愛賭一把。

顧員向羅女解釋，這是常見的跨國詐騙手法，一一向她解釋，對方使用的英文字彙非常簡單，而且後來就改用中文對談，明顯有問題，最後終於點醒羅女，阻止她匯出款項。

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