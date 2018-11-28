警幫找回遺失皮包竟然不用塞紅包？ 中國夫妻不敢置信

2018-11-28 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕一對新婚的中國籍夫妻上週來台度蜜月，在一中商圈逛街後搭小黃回飯店，妻子竟將內有重要證件的皮包遺忘車上，焦急不已，熱心員警過濾監視器找到運將，通知尋回，夫妻倆滿心感謝，竟將員警拉到一旁塞紅包致謝，員警大吃一驚連聲拒絕表示：「這是警察份內的事」，夫妻倆不敢置信再向飯店確認，才知道原來各國習俗不一樣，真的不用包紅包！

台中市第二分局永興派出所當天凌晨接獲轄內一間飯店的櫃檯人員打電話報案，表示一對中國籍房客有東西遺失需要協助，警員陳倚文、王梓豪立刻趕往了解原委，原來30歲解男與26歲的边女是一對新婚夫婦，正在台灣度蜜月，兩人開心地到一中商圈逛街及品嘗台灣小吃後，心滿意足招了計程車回到飯店。

未料進了飯店才發現边女的皮包遺忘在計程車上，由於皮包內有最重要的「通行證」及其他證件，讓夫妻焦急不已，且因在異國舉目無親，只好透過飯店工作人員幫忙報案，只是兩人都沒有記到車牌，警方根據上下車地點附近的路口監視器，逐一過濾路經的計程車，果然找到載送夫妻的小黃，立即聯絡運將。

边女見皮包失而復得，由擔憂轉為開心，眼淚禁不住在眼眶打轉，夫妻倆滿心感謝，這麼印象深刻的意外經驗讓這次蜜月旅行多了驚喜，直呼好感謝台灣警察的熱心幫忙，此時解男突然把員警拉到一邊，員警被這一拉正滿臉問號時，解男竟是要塞一個紅包「感謝」員警。

員警大吃一驚連聲拒絕，並向夫妻表示：「這是警察份內的事，能幫助民眾解決事情我們都很開心！」婉拒夫妻的「好意」，展現了台灣警察的熱情與效率！

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