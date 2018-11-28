亂扔酒瓶險砸警車 街友竟是通緝犯被逮

2018-11-28 10:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警方近日開車巡邏行經南區金華路1段時，突然有街友亂扔空酒瓶、差點打到巡邏警車。警方盤查發現這名亂扔酒瓶、自言自語的街友，竟然是竊盜通緝犯，在解送地檢署前，員警看他全身髒汙、餓了好幾天，煮水餃給他充飢，還買1套新衣服給他穿、勉勵改過自新，出獄後能開始重新的人生。

南市警六分局鹽埕派出所警員王福祥、顏呈叡於11月25日上午11時許，開車巡經金華路1段30巷口時，突然天外飛來1支空酒瓶、差點打中巡邏車。

警方下車了解得知，31歲的盧姓街友牽著腳踏車，自言自語又亂扔空酒瓶，盧嫌一開始謊稱忘記自己身分證字號，且報假名想誤導警方，但警方運用科技M-Police比對後戳破盧男謊言，盧男才乖乖拿出身分證，清查意外發現盧男是今年10月被高雄地檢署通緝的竊盜通緝犯。

盧嫌告訴警方，他餓了好幾天沒吃飯，警方見他全身髒汙、惡臭難聞，整個派出所內都是盧嫌體臭味，就提供浴廁給盧簡單盥洗，王福祥還自掏腰包到鹽埕市場買1套新衣服給他穿，盧嫌盥洗後，員警煮水餃給盧充飢。警方也藉此機會鼓勵盧嫌應趁著年輕力壯好好找份工作，有基本收入養活自己，流落街頭討生活實非長久之計。

兩員警查辦案件還能關心街友的舉措，引來六分局長許坤田重視、將給予表揚。

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