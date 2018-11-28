不滿病情解說方式 男子持剪刀劃傷護理師

2018-11-28 09:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］礁溪鄉謝姓男子因身體不適，住進國立陽明大學附設醫院治療，但因不滿醫院蔡姓醫師解說病情的方式，謝男心生不滿，先持點滴架作勢要揮擊蔡，被制止後再跑到病房外，持剪刀隨意揮舞，劃傷上前制止的劉姓護理師，全案檢方偵結，依違反醫療法起訴謝男。

起訴書指出，今年7月3日謝姓男子因身體不適，急診後住進陽大醫院病房，同月6日蔡姓醫師偕同吳姓、游姓護理師查房時，謝因不滿蔡解說病情的方式，先徒手揪住蔡的醫師袍衣領，再拿取病房內活動式點滴架，作勢揮舞蔡，遭一旁的護理師制止。

但謝被制止後隨即衝出病房至對面治療室，持一把鐵製剪刀隨意揮舞，劉姓護理師上前制止時，遭謝所持的剪刀劃傷，院方遂報警處理，全案移送法辦。

於偵查中，謝男坦承犯行；蔡姓醫師則還證稱，謝男於過程中，有向他恫嚇稱「給他死（台語）」，但由於現場護理師均證稱未聽清謝男是否有說這句話，檢方認定恐嚇罪不起訴處分，但仍依違反醫療法起訴謝男。

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